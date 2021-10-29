شكرا لقراءة خبر عن هل شاهد .. مروة راتب تركب الترند بعد ظهورها بقميص النوم الشفاف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - نشرت الممثلة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب، مقطع فيديو لها وهي تقفز على السرير، على انغام اغنية أجنبية مرتدية قميص نوم ملون، وسدلت شعرها الأشقر على كتفيها.

وأثارت مروة جدلا كبير بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وتعرضت للكثير من الانتقادات والهجوم بسبب مقطع الفيديو.

وكانت قد تصدرت مروة راتب حديث المتابعين بآخر اطلالة بها ظهرت بشكل جسم غريب، حيث نشرت صورة جديدة لها عبر الإنستغرام، وهي ترتدي فستاناً ضيق باللون البرتقالي، أظهر ساقيها ممتلئين جداً عن منطقة الورك، ومنحنيات جسمها غريبة، وأكد المتابعون أنها خضعت لعملية نحت لتظهر بهذا الشكل، لكنها أكدت انها لم تخضع لعمليات، لكنها تلبس ثياب داخلية بجوانب ممتلئة ليظهر جسمها هكذا