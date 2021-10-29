شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يتذكر والدته الراحلة بصورة: جمعه مباركة عليكى يا ست الستات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من حين لآخر يحرص الفنان حسن الرداد، على مشاركة جمهوره ومتابعيه بصورة تجمعه مع والدته الراحلة فادية الرداد، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ونشر منذ قليل صورة تجمعه معها، مصحوبة بتعليق" جمعه مباركة عليكى يا ست الستات".

وتواجد النجم حسن الرداد بمنطقة أكتوبر من أجل تصوير مشاهده في فيلم "تحت تهديد السلاح" ، ذلك العمل الذى يشارك في بطولته، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.



حساب حسن الرداد

وكان أبطال فيلم "تحت تهديد السلاح" قد استأنفوا التصوير في شهر يوليو الماضى، بعد فترة من التوقف بسبب سفر بعد الأبطال والظروف التي مر بها بطل الفيلم حسن الرداد بوفاة حماته دلال عبد العزيز، وتم تصوير عدد من المشاهد في الشيخ زايد، قبل توقف الفيلم مرة أخرى بسبب انشغال المخرج مسلسله "إجازة مفتوحة".



حسن الرداد ووالدته

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد في السينما فيلم "توأم روحى" الذى طرح في شهر أغسطس الماضى، وشارك في بطولته أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومى فؤاد، رجاء الجداوى، حنان سليمان، داليا شوقى، وضيفة الشرف ميرنا جميل وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن.