شكرا لقرائتكم خبر عن نيقولا معوض: أتمنى أن يكون "جدران" نقلة نوعية فى أفلام الرعب العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان نيقولا معوض لليوم السابع "سعيد بخوض تجربتى السينمائية الثانية فى مصر بعد نجاح فيلم ماكو وأتمنى أن يكون الفيلم نقلة فى نوعية أفلام الرعب المقدمة للجمهور العربى".

وبدأ نيقولا معوض تصوير فيلم الرعب جدران للمخرج محمد بركة، وذلك بعد النجاح الذى حققه بفيلم ماكو فى دور العرض السينمائية، والذى تجاوزت إيراداته الـ15 مليون جنيه فى أولى مشاركاته بالسينما المصرية.

ويشارك نيقولا فى بطولة الفيلم النجمة درة، أحمد بدير، فراس سعيد، هند عبد الحليم، وهو من تأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان.

كما ينتظر نيقولا معوض إطلاق فيلم Three Thousand Years of Longing، الذي يتعاون فيه مع المخرج العالمي الحاصل على الأوسكار جورج ميلر والنجوم أدريس ألبا و تيلدا سوينتون، ويعتبر نيقولا هو الممثل العربى الوحيد المشارك فى الفيلم ومن المقرر عرضه بداية العام المقبل.

فيلم "ماكو" والمأخوذ عن حادثة حقيقية وهى حادثة العبارة الشهيرة سالم اكسبريس والتى غرقت فى البحر الأحمر، والفيلم من بطولة بسمة، ونيقولا معوض وناهد السباعى وفريال يوسف ومحمد مهران وسارة الشامى، الموسيقار هشام خرما والذي وضع الموسيقى التصويرية للفيلم، ومؤلف الفيلم احمد حليم ومخرج الفيلم محمد هشام الرشيدى.