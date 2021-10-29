شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم وزوجها هشام عاشور فى أحدث ظهور لهما.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك نجم الأسكواش هشام عاشور، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة تجمعه مع زوجته النجمة نيللي كريم، عبر ستوري حسابه بموقع انستجرام، يظهران من خلالها وهما يجلسان بجوار بعضهما البعض على أرجوحة.

وكان عاشور شارك صورا له مع نيللي كريم بصحبة أصدقائهما في مدينة دبي بالإمارات، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، حيث ظهر فى الخلفية برج خليفة الشهير.



نيللي كريم وزوجها





من ناحية أخري تدخل النجمة نيللى كريم فى صراع مع عمرو سعد خلال أحداث مسلسل "الجسر" ويتواجهان في حروب عديدة فى العمل الذى تدور أحداثه فى إطار الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.

وأوشكت نيللى كريم على الانتهاء من تصوير مشاهدها بالكامل فى مسلسل الجسر، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل "الجسر" بطولة عمرو سعد ونيللي كريم ومحمد علاء وخالد كمال وسارة الشامي ومها نصار.

من ناحية أخرى تستعد نيللى كريم لتصوير مشاهدها فى فيلم "صقر وكناريا"، مع النجم أحمد عز منتصف أكتوبر بعد انتهاء تصوير فيلم "كيرة والجن" في كرواتيا والمجر.