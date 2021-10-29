شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن غادة عبدالرزاق تنشر فيديو جريء على سرير النوم وتتمنى عودة هذه اللحظة مع هيفاء وهبي .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت النجمة المصرية غادة عبدالرازق عن أكثر لحظة تتمنى أن يعود الزمن لتمحوها من حياتها، حيث أكدت أنها إذا عاد بها الزمن تمحو خطأها عندما نشرت فيديو وهي نائمة في السرير وتسبب في أزمة كبيرة.

وقالت عبدالرازق في ضمن برنامج “عايشة شو”، الذي تبثه قناة “النهار” المصرية إنها “ندمت كثيراً، لأنها لم تكن تقصد أي شيء، لكن التوقيت الذي نشرت فيه الفيديو كان خاطئاً.