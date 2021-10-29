شكرا لقرائتكم خبر عن راح فين زمن الشقاوة.. 9 مرات تزوج فيها الأخوان مصطفى وحسين فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما إن تم الانفصال بين الثنائى مصطفى فهمى وزوجته فاتن موسى بعد 6 أعوام من الارتباط، حتى أثار الخبر صدمة كبيرة لمحبيهم ممن تفاجأوا بالخبر، وذلك بعدما تصدرا وسائل السوشيال ميديا بلحظاتهما الرومانسية معاً طيلة فترة زواجهما، الذى ظهرا فيها وهما يستمتعان برحلاتهما سواء بحضور المناسبات معاً أو بشكل خاص من خلال رحلات يقضياها معاً، مما لم ينبأ عن صدمة الانفصال بتلك الصورة المفاجئة.

ليكتب بذلك فصل النهاية فى الزواج الثالث لمصطفى فهمى، وهو البرنس الذى دوماً ما اعتبر هو وشقيقه حسين فهمى بمثابة فارسى أحلام للكثيرين من الفتيات بفضل وسامتهما.



مصطفى فهمى وفاتن موسى

وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على زيجات الأخوين، حيث وصلت زيجات مصطفى فهمى إلى ثلاثة ما بين إيطالية ومصرية ولبنانية، حيث سبق وصرح بذلك أثناء حلوله ضيفاً على برنامج "سهرانين" مع أمير كرارة بقوله "البداية كانت مع أم أبنائى الإيطالية، وهى مولودة فى مصر بالمناسبة، ثم تزوجت مصرية، وفى النهاية اللبنانية فاتن موسى".



مصطفى فهمى وزوجته الاولى

6 زيجات فى حياة حسين فهمى

حياة الشقيق الأكبر حسين فهمى لم تختلف كثيراً عن شقيقه مصطفى، وإنما زادت من حيث عدد الزيجات، فقد وصل عددها إلى 6 مرات أقدم فيها حسين فهمى على الزواج، أبرزها كان زواجه من النجمة الكبيرة ميرفت أمين، حيث شكلا وقتها ثنائياً بارزاً فى السينما المصرية، ونتج عن هذا الزواج ابنتهما منة حسين فهمى.



حسين فهمى وميرفت امين