شكرا لقرائتكم خبر عن أميتاب باتشان داخل جهاز تعقيم ويطالب متابعيه بالالتزام بتعليمات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أسطورة السينما الهندية أميتاب باتشان، على مشاركة متابعيه وجمهوره في جميع أنحاء العالم، بصورة له أثناء مروره داخل جهاز الوقاية والعناية والتطهير وهو يرتدي القناع الواقى، لمطالبة الجميع بالالتزام بتعليمات الوقاية والمرور داخل تلك الأجهزة من حين لآخر لعدم الإصابة بفيروس كورونا.

ونشر أسطورة السينما الهندية، صورته عبر حساباته المختلفة بمنصات السوشيال ميديا، وكتب "هذا هو الطريق الذي يجب أن نتبعه جميعاً، معقمين خلال هذا الجهاز".

وشارك أسطورة السينما الهندية أميتاب باتشان متابعيه وجمهوره بصورة له أول أمس يستعرض فيها لياقته البدنية، التى طالما اشتهر بها فى الأعمال السينمائية، حيث إنه أحد أشهر نجوم الأكشن فى بوليوود، ووجه باتشان رسالة ساخرة لمتابعيه قائلاً "الركلة ما زالت متواجدة".



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