شكرا لقرائتكم خبر عن الدولفين يقبل عائشة بن أحمد فى أحدث ظهور لها فى دبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد متابعيها وجمهورها بمجموعة صور لها أثناء تواجدها فى مدينة دبى الإماراتية، حيث ظهرت وهى تسبح وتلتقط الصور مع الدولفين داخل أحد الأماكن المخصصة لذلك، وارتدت الفنانة التونسية البدلة المخصصة للسباحة مع الدولفين.

عائشة بن احمد مع الدولفين



عائشة بن احمد فى احدث ظهور

وسرعان ما لقيت الصور التى نشرتها عائشة بن أحمد عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام تفاعل الكثير من متابعيها، بعد أن أبدت سعادتها بتلك المغامرة.



عائشة بن احمد مع الدولفين

وتشارك الفنانة عائشة بن أحمد فى مسلسل "وعد إبليس" حيث تجسد دور زوجة بطل العمل النجم عمرو يوسف، الذى يجمعه بها العديد من المواقف فى إطار رومانسى ملىء بالإثارة والغموض، ويجسد الفنان محمد مرزبان شخصية والدها خلال أحداث المسلسل، وتجرى عائشة خلال الأحداث عملية جراحية خطيرة وتتوالى الأحداث.

عائشة بن احمد

وكان آخر ظهور للفنانة عائشة بن أحمد فى مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، الممثل المصرى الأمريكى آدم الشرقاوى، محمد التاجى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبى وعمّار صبرى، من إنتاج شركة Media Hub (سعدى - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.