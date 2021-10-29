شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسماء المكرمين فى مهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان الموسيقى العربية عددا من الشخصيات الفنية فى افتتاح دورته الثلاثين، والذى يبدأ يوم الاثنين المقبل داخل دار الأوبرا المصرية، ومن ضمن المكرمين من مصر السيناريست مدحت العدل، الملحن محمد ضياء، الشاعر صلاح محمد على، الموسيقار محمد مصطفى، الموسيقار هشام نزية، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران، عازف الناي الدكتور محمود كمال، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم، فرقة سداسي شرارة، بالاضافة إلى تكريم اسماء فنانين رحلوا هذا العام هم الدكتور جمال سلامة، الموسيقار خالد الأمير، الفنان عبده داغر، الدكتور أشرف هيكل عميد معهد الموسيقى العربية، كما يتم تكريم المطرب السعودى عبادي الجوهر، المطرب مروان خوري، الموسيقار محمد الامين من السودان، عازف القانون فرات قدوري من العراق، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي من تونس.



الملحن محمد ضياء



مدحت العدل

ويشهد مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الثلاثين يوم 1 نوفمبر المقبل مختارات من مؤلفات الموسيقار عبده داغر، بقيادة المايسترو هاني فرحات، ومختارات من مؤلفات الموسيقار جمال سلامة تحت اسم "لمسة وفاء" وتكون ضيفة الشرف وزيرة الثقافة ايناس عبدالدايم، بالإضافة إلى مشاركة الفنانين أحمد إبراهيم، وريهام عبد الحكيم، وياسر سليمان، وصولو كمان الدكتور حسن شرارة، بقيادة ناير ناجي.

وأهدت الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية إلى روحى الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر نظرًا لمشوارهما الفنى، وتقدم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم لمسة وفاء للموسيقار جمال سلامة خلال المهرجان.