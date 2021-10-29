شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة تسوق لـ أليك بالدوين وعائلته بعد أسبوع من مقتل هالينا هتشينز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين النجم العالمى أليك بالدوين وعائلته فى ولاية فيرمونت الأمريكية، يوم الخميس، بعد أسبوع من مقتل المصورة السينمائية هالينا هتشينز، وإصابة المخرج جويل سوزا فى موقع تصوير فيلمه الجديد Rust.

وشوهد الممثل البالغ من العمر 63 عامًا وهو يتسوق في بلدة صغيرة في مدينة مانشستر في ولايه فيرمونت، التي تقع على بعد نحو 60 ميلًا شمال نيويورك، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



التقرير وفقا لصحيفة ديلى ميل

بالدوين واسرته

في سياق متصل، لم يستبعد المدعي العام لمقاطعة سانتي في الولايات المتحدة احتمال توجيه التهم الجنائية في حادث إطلاق النار المميت الذي وقع في موقع تصوير فيلم "Rust" الأسبوع الماضي، حيث قتل الممثل أليك بالدوين مديرة تصويرة وأصاب مخرج الفيلم أثناء تجربته لسلاح نارى ضمن معدات التصوير، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وقالت ماري كارماك ألتويس ، محامية المنطقة ، لصحيفة نيويورك تايمز: "لم نستبعد أى شىء فى هذه المرحلة، بما فى ذلك التهم الجنائية مطروح".



بالدوين

وقالت كارماك ألتويس إن التحقيق كان يركز على الطلقات النارية من أجل معرفة نوع الطلقة التي كانت في البندقية التي استخدمها بالدوين والتي قتلت مديرة التصوير هالينا هتشينسون البالغة من العمر 42 عامًا، وأصابت المخرج جويل سوزا.



اليك بالدوين واسرته



اليك بالدوين يغطى وجهه



اليك بالدوين

وبعد الحصول على أمر تفتيش، عثر المحققون على ثلاثة مسدسات وأغلفة مستهلكة وذخيرة فى صناديق داخل موقع التصوير، ولم يتم الكشف عن نوع الذخيرة التى تم العثور عليها.

كما كشفت كارماك ألتويس أنها اعترضت على مصطلح "مسدس مسنن"، والذي تقول إنه يمكن أن يفسح المجال لسوء التفسير، وأضافت: "لقد كان مسدسا شرعيا".