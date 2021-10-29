شكرا لقرائتكم خبر عن ايساف يطرح أحدث أغانيه بعنوان "قلبها" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب إيساف أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "قلبها" وهى من كلمات رمضان محمد وألحان محمد جمال وتوزيع محمود صبري وإخراج أحمد جيلاني.

وطرح مؤخرًا إيساف أغنية بعنوان "سيرة حلوة" والتى أهداها للفنان الكبير الراحل سمير غانم على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد شكرى، وألحان شريف بدر، وتوزيع شريف بدر، مكس وماستر أحمد شعتوت، والكليب من إخراج طارق حسين.

كما طرح مؤخرًا كليب "فرصة نرجع" الذى جمعه بالمطربة باسكال مشعلانى وهو من إخراج فادى إلياس، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع محمد الشاعر، إشراف فنى أحمد حسنى وحققت الأغنية نجاحا كبيرًا.

يذكرأن المطرب إيساف بدأ مشواره ألفنى من خلال برنامج المسابقات الغنائية "ستارميكر" فى نسخته الثانية وشارك فى الكثير من الحفلات والمهرجانات المدرسية وهو لا يزال طفلاً فى الحادية عشرة من عمره، ثم أثقل موهبته بدراسة أصول الموسيقى الحديثة ليبدأ مشواره مع الغناء، وأصدر أول ألبوماته للساحة ألفنية عام 2007م بعنوان "معاه قلبي".