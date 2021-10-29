شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من جيجى حديد بعد أنباء انفصالها عن زين مالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت عارضة الأزياء العالمية جيجى حديد باحترام خصوصيتها وخصوصية عائلتها فى أول رد فعل لها عقب أخبار انفصالها عن صديقها ووالد ابنتها المغنى العالمى زين مالك، إثر ضربه والدتها يولاندا حديد فى شجار الأسبوع الماضى.

وفى بيان قال ممثل عن جيجى حديد "جيجى تركز فقط بالوقت الحالى على الأفضل لابنتها خاى.. وتطالب بالخصوصية خلال هذا الوقت"، وفقا لموقع et.

فيما قال مصدر مقرب لجيجي حديد :"إن هناك خلاف بين يولاندا وزين تحول إلى شكل عدائي.. وتخبر يولاندا جميع من حولها أن زين ضربها"، مضيفا "يولاندا مستاءة للغاية وقد تسببت في مشاكل مع زين وجيجي. لم تكن جيجي موجودة وقت الحادث، لذلك كان عليها الاستماع إلى كلا الجانبين."

وأصدر زين مالك بيانًا حول الاتهامات الموجهة له بضرب يولاندا حديد والدة صديقته جيجى حديد، وكتب عبر حسابه على تويتر "كما تعلمون جميعًا، أنا شخص عادى وأرغب بشدة فى إنشاء مساحة آمنة وخاصة لابنتى تكبر فيها، مكان لا تُطرح فيه شئون الأسرة الخاصة على المسرح العالمى ليقوم الجميع بالاطلاع عليها".

وأضاف: "فى محاولة لحماية هذه المساحة بالنسبة لابنتى، قررت عدم التعليق على الادعاءات عن نشوب خلاف بينى وبين أحد أفراد عائلة شريكتى الذى حدث بالمنزل بينما كانت شريكتى بعيدة عنه عدة أسابيع، كان هذا ولا يزال ينبغى أن يكون مسألة خاصة، لكن يبدو فى الوقت الحالى أن هناك انقسامًا، وعلى الرغم من جهودى لإعادتنا إلى بيئة عائلية هادئة تسمح لى بمشاركة ابنتى بالطريقة التى تستحقها، فقد تم تسريبها للصحافة".

وتابع "أنا متفائل وسأتعافى من الكلمات القاسية التى تمت مشاركتها، والأهم من ذلك أننى أظل يقظًا لحماية (خاى) ومنحها الخصوصية التى تستحقها".

من جانبه حرص محمد حديد والد عارضة الأزياء جيجى حديد، على دعمها عبر حسابه على إنستجرام، ونشر مجموعه صور لابنته، وعلق عليها "أنا ببساطة أحبك يا ابنتى وأنا فخور جدًا بك".