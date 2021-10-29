شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر للسينما الأفريقية يكرم عمرو سعد وأبولين تراورى فى دورته الـ11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن تكريم المخرجة أبولين تراورى من بوركينا فاسو، خلال حفل افتتاح الدورة الـ11، وهى من مواليد عام 1976، وعملت كمساعد مخرج مع السينمائى البوركينى الكبير إدريسا وادراجو، وقدمت العديد من الأفلام الروائية القصيرة، كما شارك فيلمها "كوناندى" فى مهرجان تورنتو عام 2003، وقدمت أفلام روائية طويلة منها "تحت ضوء القمر" و"ديزرانس" بطولة جيمي جان لوي، والذي حصل علي العديد من الجوائز منها جائزة أفضل فيلم في مسابقة الدياسبورا بمهرجان الأقصر للسينما الافريقية، كما قدمت العديد من المسلسلات التليفزيونية الناجحة في بلدها بوركينا فاسو .



مهرجان الاقصر يكرم عمرو سهد وابولين تراوري

ويكرم المهرجان أيضا فى دورته المقبلة النجم المصرى عمرو سعد وهو من مواليد حى السيدة زينب عام 1977 ، تخرج فى قسم الديكور بكلية الفنون التطبيقية، وبدأ العمل بالتمثيل من خلال تجارب مسرحية وتليفزيونية، وفى مرحلة متقدمة توجه لمكتب المخرج يوسف شاهين وقابله خالد يوسف، وكانت البداية بتقديم دورين مساعدين فى فيلمى (المدينة) مع المخرج يسرى نصر الله، و(الآخر) ليوسف شاهين.



جائزة افضل ممثل لهمرو سعد في دورة سابقة لمهرجان الاقصر

بعدها توالت أعماله السينمائية والتي من أهمها عام 2007 فيلم (حين ميسرة)، وتلاه فيلم (دكان شحاتة) مع المخرج خالد يوسف، وبعدها واصل بطولاته السينمائية من خلال فيلم (الكبار) باﻹضافة إلى فيلمي (حديد، ريجاتا) الذي تعاون من خلالهما مع المنتج محمد السبكي، وفيلم (مولانا) المقتبس عن رواية بنفس الاسم للكاتب الصحافي إبراهيم عيسى، كما قام بالبطولة في الدراما التليفزيونية أيضًا منذ عام 2010، وكان أول مسلسل من بطولته هو (مملكة الجبل)، باﻹضافة إلى الجزأين الأول والثاني من مسلسل (شارع عبدالعزيز) ومسلسلي (خرم إبرة، ولد فضة) وكانت آخر أعماله مسلسل (ملوك الجدعنة).



المخرجة عزة الحسيني

حصل النجم عمرو سعد على العديد من الجوائز لكن أهمها جائزة أفضل ممثل عن دور الشيخ حاتم في فيلم "مولانا" من عدة مهرجانات منها : مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والاسكندرية السينمائى، تطوان بالمغرب ، المركز الكاثوليكي للسينما.



المخرج ابولين تراوري حصلت علي العديد من الجوائز

كانت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية قد أعلنت منذ فترة قصيرة خلال بيان صحفى عن تكريم النجم الكبير حسين فهمى ومنحه جائزة إنجاز العمر عن مجمل أعماله السينمائية.



عمرو سعد

"الأقصر للسينما الأفريقية" سيقام في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022 واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة 11، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائي.