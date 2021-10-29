شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة زين مالك تدعمه بعد مزاعم خلافة مع جيجى حديد ووالدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت شقيقة زين مالك على دعمه بعد مزاعم ضربه والدة صديقته جيجى حديد، ونشرت عبر ستورى حسابها على انستجرام، قائله:" العائلة، قد نحصل عليها جميعًا معًا، لكن معًا نمتلك كل شيء..زين ..أنت محبوب جدًا من قبلنا جميعًا."



شقيقة زين مالك

وزعمت العديد من التقارير الصحفية انفصال عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطينى جيجى حديد عن حبيبها زين مالك بعد 6 سنوات من الحب، إثر ضربه والدتها فى شجار الأسبوع الماضى وفقا لموقع latimes .

وقال أحد أصدقائهما المقربين فى تصريحات لموقع People "إن جيجى وزين ليسا معًا فى الوقت الحالى، كلاهما والدان جيدان بالرغم من ذلك.. يولاندا بالطبع تحمى جيجى بشدة، إنها تريد الأفضل لابنتها وحفيدتها".

وأصدر زين مالك بيانًا حول الاتهامات الموجهة له بضرب يولاندا حديد والدة صديقته جيجى حديد، وكتب عبر حسابه على تويتر "كما تعلمون جميعًا، أنا شخص عادى وأرغب بشدة فى إنشاء مساحة آمنة وخاصة لابنتى تكبر فيها، مكان لا تُطرح فيه شئون الأسرة الخاصة على المسرح العالمى ليقوم الجميع بالاطلاع عليها".

وأضاف: "فى محاولة لحماية هذه المساحة بالنسبة لابنتى، قررت عدم التعليق على الادعاءات عن نشوب خلاف بينى وبين أحد أفراد عائلة شريكتى الذى حدث بالمنزل بينما كانت شريكتى بعيدة عنه عدة أسابيع، كان هذا ولا يزال ينبغى أن يكون مسألة خاصة، لكن يبدو فى الوقت الحالى أن هناك انقسامًا، وعلى الرغم من جهودى لإعادتنا إلى بيئة عائلية هادئة تسمح لى بمشاركة ابنتى بالطريقة التى تستحقها، فقد تم تسريبها للصحافة".

وتابع "أنا متفائل وسأتعافى من الكلمات القاسية التى تمت مشاركتها، والأهم من ذلك أننى أظل يقظًا لحماية (خاى) ومنحها الخصوصية التى تستحقها".