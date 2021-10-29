شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة ونانسى عجرم يحييان حفلا غنائيا فى دبى بهذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من النجم راغب علامة والنجمة نانسى عجرم حفلا غنائيا، يوم 12 نوفمبر الشهر المقبل، ضمن سلسلة "أمسيات خالدة"، وهي باقة من الحفلات الموسيقية التي يحييها نجوم من أنحاء المنطقة والعالم في إكسبو 2020 دبي.

وتقام هذه الأمسيات في ساحة الوصل، والتي تشكل قبتها أكبر شاشة عرض في العالم بنطاق 360 درجة، وفى سياق آخر يتعاون النجم راغب علامة في أغنية رومانسية تحمل اسم "سيبنى ليه" من كلمات أحمد قطوط وألحان أحمد زعيم وتوزيع جون مارى رياتشى، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عددا من المفاجآت.

وكان طرح راغب علامة، مؤخرا أحدث أغنياته التي تحمل اسم "فورا غرام"، على "يوتيوب"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات تراث نمير وألحان على سالم، والكليب من اخراج فارس سخن.

وأحيا النجم راغب علامة، حفلاً غنائيًا الفترة الماضية في أحد فنادق القاهرة الجديدة، وحضر الحفل عدد من النجوم منهم روجينا، وماجد المصري، إدوارد، وعزيز الشافعى، وكابتن محمد زيدان، وغيرهم من المشاهير، والذي شاركه بالغناء بها النجم الجزائري الشاب خالد.