بالصور| مؤسسة ألوان تطلق مبادرة "وعي ولعب وفن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انطلقت مؤسسة ألوانات بقافلة ثقافية تجوب القرى والنجوع، بهدف رفع الوعى وبناء جيل جديد يتذوق الفن والثقافة ليساهم في بناء مصر الحديثة .

تم تنظيم القافلة بجولتها الأولى في إطار التعاون مع مُنتدى حوار الثقافات للهيئة الإنجيلية (التعايش وقبول الآخر)، ويشارك في تنظيم المبادرة ما يقرب من 25 متطوعا ومتطوعة وفريق مسرحي تابع لمؤسسة ألوانات للفنون والثقافة.

تجولت المبادرة في قرى تابعة لمحافظة المنيا، ومركز سمالوط ومركز مطاي، وتطمح المبادرة في الوصول لجميع قرى الصعيد.