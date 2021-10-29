بعد غضب سعوديين بسبب فيديو.. بيومي فؤاد يعتذر: لم اتفق على استخدامه للدعاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رد الفنان بيومي فؤاد، على الغضب السعودي المُثار بعد ظهوره في إعلان لأحد المطاعم الشهيرة في السعودية، وذلك عقب تداول الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب فؤاد، عبر حسابه على "فيسبوك": "في إعلان نزل لي في المملكة العربية السعودية يقال إنه مسيء، أولاً.. كامل اعتذاري لكل إخواتي في المملكة، ثانيًا.. أرجو التوضيح بسوء التفاهم الذي حدث، أنا لم أقصد بما نشر أنه إعلان ولكن أصحاب المطعم طلبوا مني نعمل هذا الإفيه على أن يحتفظوا به لأنفسهم كفيديو شخصي وبالطبع لم أتخيل أنه سيستخدم لدعاية المطعم باسمي واني تفاجأت مثلكم تمامًا عند مشاهدتي للفيديو".

وأضاف: "بناء عليه ارفض رفضا تاما نسب هذا الإعلان لشخصي احترامًا لكم ولكل جمهوري بالوطن العربي".

وكان قد أثار إعلان لا تتجاوز مدته 20 ثانية لأحد المطاعم الشهيرة في السعودية شارك فيه الفنان بيومي فؤاد، غضبًا واسعًا في المملكة خلال الساعات الماضية. وقال المنتقدون إنه يتضمن إيحاء يؤول بطريقة "خادشة ومعيبة".

وقال بيومي فؤاد في حواره مع الشخص الذي يبدو مسؤولًا بالمطعم، عبارة: "وترجعوا تزعلوا من هزاري" والتي ذكرها في آخر أفلامه، "وقفة رجالة"، وهي الجملة التي وصفها سعوديون بأنها غير لائقة.

وظهر بيومي فؤاد في الإعلان على طاولة وكأنه يتناول الطعام داخل مطعم شهير في السعودية، ويتجاذب أطراف الحديث مع شخص يبدو أنه سعودي.