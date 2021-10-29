محمود العسيلي يحتفل بعيد ميلاد زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك الفنان محمود العسيلي، متابعيه، احتفاله بعيد ميلاد زوجته.

ونشر العسيلي، صورا مع زوجته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "للحب تعريفات مختلفة وفقًا لأولويات كل منا، بالنسبة لي الحب هو المنزل والأمان والراحة والثقة في أن النصف الآخر سيقبلك ويحبك في ضعفك قبل قوتك وأيامك السيئة أكثر من أفضل أيامك".

وأضاف: "الحب هو أن تكون نفسك بدون تفكير أو تبريرات، وجدت المنزل معك ومعك يمكنني أن أكون ما أنا عليه حقًا.. عيد ميلاد سعيد ولأعياد ميلاد كثيرة قادمة، أحبك على الحلوة والمرة هنعيش سوا".

وكانت آخر أعمال محمود العسيلي، طرحه أغنية "قلقان" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمود العسيلي، توزيع وميكس وماستر علي فتح الله، كمان محمد مدحت.

جدير بالذكر أن محمود العسيلي عقد قرانه على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم بمدينة الاسكندرية في يناير 2020 .