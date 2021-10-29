تعرف على موعد عرض "حكايتي مع الزمان" على "Dmc"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تبدأ قناة Dmc، غدًا السبت، عرض حكاية جديدة من حكايات مسلسل "إلا أنا 2" وتحمل اسم "حكايتي مع الزمان" بطولة ميرفت أمين.

وتُعرض "حكايتي مع الزمان" يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر قناة Dmc، على أن تكون إعادة الحلقة الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، والساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، بينما يعرض المسلسل على شاشة Dmc دراما، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، والإعادة الساعة التاسعة صباحاً، والساعة الرابعة عصرًا.

"حكايتي مع الزمان" بطولة ميرفت أمين، وأحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، وغيرهم من الفنانين، تأليف أمين جمال، ومن إخراج أحمد حسن.