مي كساب تُعلق على قرار تغيير اسم "فيسبوك" لـ "ميتا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علقت الفنانة مي كساب، على قرار مارك زوكربيرج، مؤسس موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بتغيير اسم شركة "فيسبوك" لـ "ميتا".

وكتبت مي، عبر حسابها على تويتر: "يا جماعة حد يقول لمارك إني مش موافقة.. إيه الفراغ ده، اسم (فيسبوك) أحلى يا عم إنت، (ميتا) إيه، وبتاع إيه.. إحنا هنهزر".

وكان مارك زوكربيرك، مؤسس موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أعلن أمس الخميس، عن تغيير اسم شركته من "فيسبوك" إلى "ميتا" (Meta)، بما يتوافق مع خطط الشركة المستقبلية التي تعتزم إطلاق عالم جديد للتواصل الاجتماعي يطلق عليه "ميتافيرس" يعتمد على مزيد من التفاعل بين المستخدمين.

وتضم الشركة العملاقة مجموعة شبكات تواصل اجتماعي ضخمة وهي "فيسبوك وإنستجرام وواتس أب".

على جانب آخر، أعلنت مي كساب، مؤخرا عن تعافيها من فيروس كورونا، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، وعلقت : "اللهم لك الحمد والشكر حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".

يذكر أن آخر أعمال مي كساب حكاية "عقبال عوضك" ضمن حكايات مسلسل "زي القمر" في موسمه الثاني، التي عُرضت على قناة Cbc مؤخرا.

وشارك في البطولة: محمد جمعة، هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، وعدد من الوجوه الشابة.