"كان بمثابة والدي".. وفاة عم الفنان محمد كريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلن الفنان محمد كريم، عن وفاة عمه الدكتور شاكر خضر أستاذ طب وجراحة العيون ووكيل الدراسات العليا الأسبق بكلية طب عين شمس.

وكتب كريم، عبر حسابه على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. نسألكم الدعاء، توفي المغفور له بإذن الله عمي الدكتور شاكر خضر استاذ طب وجراحة العيون ووكيل الدراسات العليا الأسبق بكلية طب عين شمس".

وأضاف: "كان بمثابة والدي، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

جدير بالذكر أن محمد كريم يشارك في فيلم "A Day To Die" مع بروس ويليز، والذي صور فيه عدد من المشاهد في منطقة الداون تاون بولاية ميسيسيبي بالولايات المتحدة الأمريكية.

فيلم A Day To Die إخراج المخرج الأمريكي Wis Miller وإنتاج Vertical Entertainment و Capstone Group وAndrew van den Houten وآخرين، وهو فيلم من تأليف Rab Berry وScott Mallace.