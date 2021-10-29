بالصورة: إليسا تخطف الأنظار عبر مواقع التواصل بآخر إطلالة لها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ 34 دقيقة

خطفت الفنانة اللبنانية إليسا الأنظار بأحدث إطلالة لها بعدما نشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد ميلادها. وعلّقت عليها بالقول: “إنه عيد ميلادي”.

وأحدثت إليسا ضجة واسعة بجمالها وإطلالتها الكلاسيكية إذ ارتدت بدلة باللون الزيتي وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة ناعمة ووضعت حول عنقها مجوهرات ناعمة باللون الفضي.

ولاقت الإطلالة إعجاب عدد كبير من المحبين والمتابعين. وتحتفل إليسا هذا العام بعيد ميلادها بالمزيد من النجاحات في مسيرتها الفنية وتألقها في إنجازاتها.

وعايدها عدد كبير من النجوم والزملاء والمتابعين الذين تمنوا لها أطيب التمنيات وتحقيق المزيد من النجاحات طوال مسيرتها الفنية. وفي المقابل، وجّهت إليسا انتقاداً شديد اللهجة لوزير الإعلام جورج قرداحي بشأن حرب اليمن.

واعتبرت إليسا أن قرداحي لا يفقه الكثير بالشأن اللبناني قبل اليمني.