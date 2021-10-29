إعلامية لبنانية تكشف مفاجأة حول طلاقها من مصطفى فهمي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ 44 دقيقة

كشفت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى عن مفاجأة حول طلاقها من الفنان الكبير مصطفى فهمي بعد زواج دام أكثر من 6 سنوات.

وتحدثت الإعلامية فاتن موسى، عن قصة الانفصال والطلاق، من خلال مشاركة صورتين رومانسيتين تجمعها بالفنان مصطفى فهمي، عبر صفحتها على “إنستغرام”، أرفقتهما ببيان، قالت خلاله: “أكدت الإعلامية فاتن موسى بأنها تلقت نبأ طلاقها غيابيا، من زوجها الفنان مصطفى فهمي، عن طريق المحامية سناء لحظي، مساء أمس، وذلك بعد مراوغة، وهكذا علمت بالطلاق الغيابي منها ومن السوشيال ميديا”، مشيرة إلى أنها لم تكن تعلم بالخبر، وأنها تفاجأت ليلة أمس، بالخبر تماما مثلها مثل كل الجمهور والساحة الإعلامية.

وأضافت فاتن موسى، أنها سافرت إلى لبنان لحضور حفل خطبة شقيقتها منى، التي شاركت جمهورهما ومحبيهما فيديوهات وصورا من الحفل، الذي تمّ في بيروت، رفقة شقيقها أنور، الذي كان موجوداً معهما في بيتها الزوجي في القاهرة، وكان مفترض أن يرافقهما زوجها الفنان مصطفى فهمي، بعد أن أتموا حجز تذاكر الطيران، وكل ترتيبات السفر، إلا أنه اعتذر في اللحظة الأخيرة، بعد أحداث الطيونة الأمنية، التي شهدتها العاصمة بيروت مؤخرا، خصوصا أنه كان مرتبطا بظروف عمل وخشي من تصاعد الوضع الأمني في بيروت.

وكانت كثير من الأخبار، قد تداولت معلومات تفيد بوجود مشاكل وخلافات بين الفنان مصطفى فهمي وفاتن موسى، التي نفتها خلال البيان، إذ قالت: “لم يكن بيننا أي خلافات أو مشاكل تذكر”، مؤكدة بأنها تلقت نبأ طلاقها من محاميته والسوشيال ميديا ودون الرجوع إليها أو إعلامها أو إخطارها أو الاتفاق معها على طلاق أو أي تفصيل يتعلق بالطلاق أو بحقوقها، وكذلك دون إعطائها مدة للحصول على أغراضها وحاجاتها وحقوقها ومستحقاتها، ودون سابق معرفة منها بأنها ستسافر لحضور حفل خطوبة شقيقتها لتُصدم بهذا الخبر.

وأوضحت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، خلال المنشور والبيان الصادر عنها، بأنها لم تُخطَر رسمياً بالطلاق حتى هذه اللحظة، وذلك بعد زواج دام بينهما نحو ستة أعوام.