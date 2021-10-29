باريس سان جرمان قلق من مستوى ميسي فهل يفقد صبره؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ 48 دقيقة

آخر تحديث: 29 - أكتوبر - 2021 1:10 مساءً

كتبت صحيفة ”ليكيب“ اليوم الجمعة على صفحتها الأولى على شكل تساؤل حول الأرجنتيني ليونيل ميسي، ”أخيرا انطلاقة جيدة؟“ في إشارة لعدم تقديمه نفس المستوى الذي كان يقدمه رفقة فريقه السابق برشلونة.

وأصبح النجم الأرجنتيني على شفاه الكثير من عشاق باريس سان جيرمان ليس بسبب عروضه الرائعة والممتازة بل لأنه ما زال ”مختفيا“ وحتى شراكته مع البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي الذي كان ينتظر منها الكثير، فقد خيبت التوقعات.

وبحسب الصحيفة، فإن هناك قلقا في باريس حول مستوى ميسي، وهناك أيضا نفاد صبر عليه بدأ ينتشر. حيث لم يقدم اللاعب والنجم الفائز بـ6 كرات ذهبية ومرشح للسابعة، المستوى الذي كان الجميع ينتظره بعد إعلان انتقاله لباريس سان جيرمان، الصيف الماضي، في صفقة انتقال حرة.

ووفقا لصحيفة ”ليكيب“، يملك ليونيل ميسي فرصة إثبات أن الأمر كان مجرد مسألة تكيّف مع فريقه ومحيطه الجديد، وأنه ما زال النجم الحاسم والمبدع خلال لقاء ليل، اليوم الجمعة، في الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي، خاصة أن الفريق الزائر حرم فريق العاصمة من اللقب الموسم الماضي، كما أن غياب مبابي يلقي على عاتق ميسي مسؤولية أكبر خلال اللقاء.

وشارك ميسي في 4 لقاءات بالدوري الفرنسي، ولم يسجل خلالها أو يصنع أي هدف، علما أنه غاب لجولات بسبب الإصابة أو لعودته المتأخرة من لقاءات منتخب بلاده الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية.

وعلى النقيض من مستواه في الدوري الفرنسي، شارك النجم الأرجنتيني في 3 لقاءات رفقة باريس سان جيرمان بدوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وسجل 3 أهداف، ولم يصنع أي هدف.