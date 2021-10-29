شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى يحتفل بعيد ميلاد زوجته: "على الحلوة والمرة هنعيش سوا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان محمود العسيلي على تهنئة زوجته أمنية عبد المنعم، بمناسبة عيد ميلادها، ونشر عبر حسابه على انستجرام، صورتين لهما معا، لاقت إعجاب الجمهور ومحبيه.

وكتب العسيلي معلقا على صورتها:" للحب تعريفات مختلفة وفقًا لأولويات كل منا، بالنسبة لي الحب هو المنزل والأمان والراحة والثقة في أن النصف الآخر سيقبلك ويحبك في ضعفك قبل قوتك وأيامك السيئة أكثر من أفضل أيامك، الحب هو أن تكون نفسك بدون تفكير أو تبريرات، وجدت المنزل معك ومعك يمكنني أن أكون ما أنا عليه حقًا، عيد ميلاد سعيد ولأعياد ميلاد كثيرة قادمة، أحبك على الحلوة و المرة هنعيش سوا".



محمود العسيلى عبر انستجرام

وكان قد طرح المطرب محمود العسيلى الشهرالماضى أحدث أغنياته التى تحمل اسم "قلقان"، على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود عسيلى، وتوزيع وميكس وماستر على فتح الله.



محمود العسيلى وزوجته



محمود العسيلى وزوجته

وسبقها أغنية "على خدك" من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلى، توزيع على فتح الله، والكليب من إخراج رونا العريان، وأغنية "بقت معايا" من كلمات سارة فرج، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير هداية، ومن إخراج إبراهيم حدرج، ومن الأغانى التى قام بطرحها أيضا خلال الفترة الأخيرة "حب غلط"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلى، وتوزيع على فتح الله وميكس وماستر على فتح الله.

وكان قد أشاد المطرب محمود العسيلى مؤخرا، بقرار نقابة المهن الموسيقية منع تشغيل أى فنان أو فنانة على فلاشة في الحفلات وضرورة أن يكون مصاحبا للفنان فرقة موسيقية لا تقل عن ثمانية عازفين، مؤكدا أن هذا القرار سيساهم في تعزيز المنافسة والذوق العام، فضلا عن مساعدته في توفير عمل لكثير من الموسيقيين.