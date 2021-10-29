روجينا تحرج زوجها على الهواء.. لماذا ارتبك أشرف زكي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مقطع فيديو اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، أحرجت الفنانة المصرية روجينا، زوجها الفنان أشرف زكي، بسؤال على الهواء حول مرحلة مراهقته ومعاكسته الفتيات.

ووجهت الفنانة المصرية السؤال لزوجها أشرف زكي، خلال برنامج “سهرانين” مع الفنان أمير كرارة، حول مراهقته وطريقة معاملته للبنات، فما كان من الفنان إلا أن احمر وجهه خجلاً وسط ضحكات الجمهور.

وأجاب زكي أنه”لم يفتكر وأن مدرسته كانت بعيدة وبجوارها مدرسة ثانوية بنين، مؤكداً أنه كان مجتهدا في المدرسة.

يذكر أن المقطع كان اجتاح وسائل التواصل الاجتماعي، فيما أثنى رواد “السوشيال ميديا” على خفة دم الفنانة روجينا.