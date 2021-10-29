لم تخسرا عملهما.. محمد رمضان يرد على جدل فيديو المضيفتين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن أثار جدلاً واسعاً في وقت سابق من الشهر الحالي بعد نشر فيديوهات، وهو يراقص مضيفتين على طائرته الخاصة، علق الفنان المصري محمد رمضان على الموضوع.

وقال رمضان لـET بالعربي إن المضيفتين لم تخسرا عملهما وسافرتا معه في رحلات أخرى.

كما أضاف أن “المضيفتين، واحدة من تركيا والثانية من ألمانيا، وهما سعيدتان بأنهما باتتا مشهورتين في مصر”.

يذكر أن رمضان كان نشر فيديوهين على حسابه في إنستغرام في أكتوبر الحالي وهو يراقص مضيفتين على طائرته الخاصة.

واستحضر رواد مواقع التواصل حينها واقعة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر مع محمد رمضان من جديد، والتي تسببت في وقف الطيار عن عمله لسماحه بدخول راكب إلى مقصورة الطائرة.

إلا أن مصادر بوزارة الطيران المدني أشارت لـ”العربية.نت” إلى أنه ليس للوزارة أي حق في التدخل أو معاقبة المضيفتين، وذلك لأن الواقعة حدثت على متن طائرة الفنان الخاصة، في حين تطبق اللوائح والتشريعات الرسمية الصادرة عن الوزارة على الأطقم المصرية التابعة لشركات وطنية.