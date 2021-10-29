تامر حسني يكتسح يوتيوب في ساعات.. “يا فرحة” تتربع الترند

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحقق أغنية النجم المصري تامر حسني الجديدة “يا فرحة”، رواجًا ملحوظًا على مواقع التواصل الإجتماعي. وبعد أقل من 24 ساعة على صدور كليب أغنية “يا فرحة”، حصد العمل أكثر من مليوني ونصف مليون مشاهدة على قناة تامر حسني الرسمية في موقع “يوتيوب”.

ويتصدّر كليب “يا فرحة” المرتبة الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر “يوتيوب”، كما تصدّر اسم الأغنية محرّكات البحث ولائحة الهاشتاغات الأكثر تداولاً على موقع تويتر في مصر، والسعودية والإمارات والمغرب وعدد من البلدان العربية.

أغنية “يا فرحة” من كلمات وألحان وغناء تامر حسني وتوزيع علي فتح الله وتسجيل م/ عبد الرحمن شوقي، م/ جلال فهمي.

وكليب الأغنية تولى إخراجه تامر حسني بنفسه في فكرة مميّزة تليق بأجواء الأغنية، فاستطاع أن يقدّم عملًا رومانسيًا لا يخلو من البهجة والكوميديا في آن.

وحرص عدد كبير من محبي تامر حسني من مختلف أنحاء العالم على التفاعل مع جديده وتهنئته، فتلقى سيلاً من التعليقات التي أثنت على تنفيذه للأغنية والكليب، خاصةً أنه الفنان الوحيد في الوطن العربي والعالم الذي يكتب كلمات أغنياته ويلحنها ويقوم بنفسه بإخراج الكليبات.