عدسات المصورين تفضحها.. كيندال جينر خضعت للتجميل وهكذا أخفت وجهها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رصدت عدسات المصورين عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيندال جينر (25 عاماً) عند خروجها من عيادة أحد أشهر جراحي التجميل في بيفرلي هيلز في كاليفورنيا. وأخفت كيندال وجهها بالكامل بقناع كولاجين أبيض وكمامة ونظارتين شمسيتين ونظرت نحو الأرض في محاولة لإخفاء هويتها.

ولم يُعرف بعد نوع العملية أو العلاج الذي قامت به، إذ يشتهر طبيب التجميل الذي زارته بتقديم العديد من الخدمات مثل عمليات تصغير الأنف وتكبير الشفاه وشد الوجه وحقن البوتوكس.

وفي حين تتحدث شقيقاتها علناً عن نوع عمليات التجميل التي أجرتها تبقى كيندل متكتمة عن حقيقة خضوعها لأي عملية تجميل وتنفي الأمر باستمرار رغم انتشار الإشاعات والانتقادات، مؤكدةً أن جمالها طبيعي.

وتشتهر كيندال كباقي شقيقاتها بجرأة اطلالاتها، وكان آخر ما نشرته في حسابها عبر “انستغرام” هي صور غريبة جداً بملابس داخلية وكعب عالٍ وطرحة بيضاء طويلة. وتفاجأ المتابعون من طريقة التقاط الصور والوضعيات التي ظهرت فيها.