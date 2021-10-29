شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الإبياري ضيف شيرين حمدى فى On set .. اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفنان طارق الابياري ضيفا على برنامج On set ، والذى تقدمه الإعلامية شيرين حمدى ، اليوم الجمعة، ويذاع علي قناه On ، ويتحدث فيه عن أعماله الفنية القادمة ، وعن علاقته بالراحل سمير غانم ، والمسرحية التى قام بإخراجها له لتكون أخر عمل مسرحى يقدمه سمير غانم.

وكان قد شارك الفنان طارق الابياري فى رمضان الماضي بمسلسل فارس بلا جواز ، تأليف فداء الشندويلى، وشارك فى بطولته مع مصطفى قمر، كل من الفنان محمد ثروت وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق الإبيارى ومحمد طعيمة، والعديد من الوجوه الشابة الصاعدة منهم مصطفى حمزة ومحمد يوسف وراندا عبد السلام ومغاورى، والعمل يضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الفنانة ندا موسى، وديما بياعة وفاطمة عادل وأخرون من النجوم الشباب.

كما شارك فى مسلسل " حلوة الدنيا سكر " بطولة هنا الزاهد ، والمسلسل تدورأحداثه فى 40 حلقة، مكون من 7 حكايات لكل حكاية 5 حلقات،وهم "ساندى كراش" وشارك هنا الزاهد البطولة محمد كيلانى، "الجريمة لا تفيد" وشارك في بطولتها محمود عبد المغنى، والثالثة "المتخصصة" وقدم البطولة أمام هنا الزاهد الفنان الكوميدى أحمد سلطان، و"لا سحر ولا شعوزة" بمشاركة محمد كيلانى، و"9 خطوات لقلب الرجل" وشارك فيها محمد الشرنوبى، و"قولى لأحمد" وشارك فيها عمر الشناوى وهشام إسماعيل، و"لو كنت يوم أنساك" بمشاركة أحمد حاتم .