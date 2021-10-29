لماذا وصفت نجلاء بدر الفنان كريم عبدالعزيز بـ "السجادة العجمية"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حلت الفنانة نجلاء بدر، ضيفة ببرنامج "أسرار النجوم" عبر محطة إذاعة "نجوم إف إم"، مع الإعلامية إنجي علي،

وتحدثت خلال الحلقة عن الفنان كريم عبدالعزيز ووصفته بـ"السجادة العجمية".

وقالت نجلاء: "كريم عبدالعزيز بحبه جدا كفنان، ويستحق التكريم، وهذا لا يقلل من الزملاء الآخرين، وكل واحد له منطقته اللي تعب فيها واشتغل فيها حلو".

وأضافت: "كريم بالنسبة لي مثل لفظ سمعته من ناقدة فنية إنه فنان وصفته مثل (السجادة العجمية).. كل ما يكبر قيمته تزيد، وهي الحاجة الأثرية اللي كل ما تكبر قيمتها تزيد، حتى التجاعيد اللي في وجهه لها معنى، وكل خط في وشك له تاريخ".

وكان الفنان كريم عبدالعزيز، قد وجه مؤخرا الشكر لإدارة مهرجان القاهرة السينمائي على تكريمه في الدورة المقبلة من المهرجان تحت رئاسة المنتج محمد حفظي، ووصف كريم، هذا التكريم في بيان صحفي، بأنه بمثابة "نقطة فارقة في مسيرته الفنية" التي انطلقت من فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة"، وصولا إلى مسلسل "الاختيار 2" الذي عرض في رمضان الماضي وفيلم "كيرة والجن".

وأضاف، أن التكريم ذكره ببداياته التي كان يأمل فيها أن يكون ضمن الفنانين المدعوين لحضور فعاليات المهرجان، الذي يعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية بل وأهمها في منطقة الشرق الأوسط، ليجد نفسه في الدورة المنتظر إقامتها نوفمبر المقبل، مكرما وليس مدعوا فقط.