نجلاء بدر: لست نادمة على "نسل الأغراب".. و"قررت مشتغلش مع واحد ومراته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدثت الفنانة نجلاء بدر عن تجربتها بمسلسل "نسل الأغراب" خلال حلولها ضيفة ببرنامج "أسرار النجوم" على "نجوم إف إم" مع الإعلامية إنجي علي.

وقالت نجلاء، في الحلقة: "أنا مش ندمانة على تجربتي في مسلسل (نسل الأغراب) لأني اشتغلت مع أحمد السقا وأمير كرارة، والتجربة جديدة، وكنت أول مرة أتكلم لهجة صعيدي، ولازم الفنان يعمل كده وإلا سينتهي بسرعة".

وتابعت: "كان هناك اتفاق على شيء ولم ينفذ بالعمل، وهذا ما أغضبني والدراما التي حُكيت لي تم تحجيمها فجأة والنقاش كان صعبا وأنا زهدت وكنت أريد أن أنتهي منها، وطموحي في العمل كان أكبر مما قدمته وفوجئت أن هناك مشاهد اتشال أجزاء منها".

واستطردت: "اشتغلت مع محمد سامي في (البرنس) و(حكاية حياة)، وهو لم يتغير على المستوى الشخصي ولكن مشاغله أصبحت كتيرة فهو يؤلف ويخرج في نفس الوقت.. جعلته عصبيا وجعلت لغة الحوار غير موجودة".

وأضافت: "معنديش مشكلة مع مي عمر ومحمد سامي، ولكن قررت ما اشتغلش مع واحد ومراته أو واحد وصاحبته أو شخص وقريبه".

"نسل الأغراب" شارك في بطولته أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، عماد زيادة، سلوى عثمان، فردوس عبدالحميد، إدوارد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.