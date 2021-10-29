عيد ميلادها الـ 57.. ماذا قالت سلوى محمد علي عن مرضها؟.. وهذا رأيها في توفيق الدقن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحل اليوم الجمعة 29 أكتوبر، عيد ميلاد الفنانة سلوى محمد علي الـ 57، إذ أنها من مواليد 1964، إذ تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت لسنوات كممثلة على خشبة المسرح، وزوجها هو المخرج المسرحي الراحل محسن حلمي، الذي رحل عن عالمنا في ديسمبر 2019، وآخر أعماله هو مسرحية ليلة من ألف ليلة.

ونستعرض في السطور التالية عددًا من تصريحاتها..

قالت سلوى محمد علي ببرنامج "أون ست" عن الفنان الراحل توفيق الدقن: "ممثل عبقري وعمره ما أخد بطولة، ومكنش متضايق من ده، وكنا مبسوطين بيه بما قدم من أعمال فنية".

وعن رأيها في الصناعة الفنية، فأوضحت: "الصناعة الفنية في كل أنحاء الأرض ذكورية، ومعظم الأدوار الأهم تكتب للرجالة سواء في مصر أو فرنسا أو أمريكا، واحنا كسيدات اتظلمنا كتير في الموضوع ده" .

وحول الأعمال التي تشارك فيها، أضافت: "لازم نعترف إن جزء كبير اني أكون موجودة في حتة بعمل فني، كان (حظ)".

وعن إصابتها بمرض ADHD ، فقالت سلوى في تصريحات صحفية سابقة، إن إصابتها بهذا المرض يعود لسنوات طويلة، موضحة أنه يُعد مرض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

وأضافت، أنها مصابة بهذا المرض منذ طفولتها، وأنها في بعض الأحيان تحتاج وقتًا لتفهم ما تسمعه أذناها، مؤكدةً أنه ليس بالأمر الخطير، ويجب التعامل بحسن نية وبطريقة جيدة مع المصاب بهذا المرض.

جدير بالذكر أن سلوى محمد علي يُعد من أهم أعمالها، بالسينما: "اﻷبواب المغلقة، جاءنا البيان التالي، أسرار عائلية، فتاة المصنع"، وبالتليفزيون: "بنت اسمها ذات" و"سيرة حب" "الحارة" و"حارة اليهود" و"لأعلى سعر" و"رمضان كريم" و"نصيبي وقسمتك" الجزء الأول، و"أرض النفاق" و"طايع" و"بدل الحدوتة 3".