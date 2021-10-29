مجددا.. أزمة حضانة أبناء براد بيت وأنجيلينا جولي تشتعل بحكم قضائي جديد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 46 دقيقة

رفضت المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا استئنافًا تقدّم به الممثل العالمي براد بيت ضمن النزاع القضائي على حق حضانة خمسة من أبنائه، وهو النزاع الذي يخوضه ضد طليقته النجمة أنجيلينا جولي.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن براد بيت، البالغ من العمر 57 عاما، كان قد تقدم باستئناف، في يونيو/حزيران الماضي، ضد حكم بعدم أهلية القاضي الذي ينظر في القضية، وأبطل رفض هذا الاستئناف حكما آخر كان قد حصل عليه براد بيت يمنحه حق رؤية أبنائه لفترة أطول.

وتسبب قرار المحكمة العليا في إعادة إشعال نار النزاع على الأطفال الخمسة القصر، رغم أنه كان على وشك الانتهاء، وقال محامي بيت سابقا إن جهود جولي لاستبعاد القاضي كانت تهدف إلى منع تنفيذ قرار الحضانة المؤقت، والذي كان في صالح بيت.

من جانبه، قال الممثل بيت إن قرار المحكمة العليا “لا يغير من الأدلة الكثيرة والواقعية التي دفعت قاضي المحاكمة والعديد من الخبراء الذين أدلوا برأيهم للوصول إلى استنتاجهم الواضح حول حضانة الأطفال”.

يذكر أن حكما بالطلاق كان قد صدر للزوجين بيت وجولي في عام 2019 ، لكن الحكم لم يبت في مسألة حضانة الأطفال، البالغ عددهم ستة، وهم: مادوكس البالغ من العمر 20 عامًا، وباكس البالغ من العمر 17 عامًا، وزهرة البالغة من العمر 16 عامًا، وشيلوه البالغة من العمر 15 عامًا، وفيفيان البالغة من العمر 13 عامًا، ونوكس البالغة من العمر 13 عامًا، ولا يزال النزاع قائم حاليا حول حضانة الأبناء القاصرين الخمسة.