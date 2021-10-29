للمرة الأولى.. نيمار يدافع عن نفسه تجاه الاتهامات بشأن حضور الحفلات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

دافع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان عن نفسه تجاه الاتهامات بشأن حضوره الحفلات وعدم الاعتناء بنفسه، مؤكدا أنه لاعب في القمة لمدة 12 عاما، ويعرف كيف يعتني بنفسه وأن حياته الخاصة لا تعني الآخرين؛ لأن المهم هو ما يقدمه على أرضية الملعب.

وقال نيمار في مقابلة على موقع ”يوتيوب“: ”أتحدث عن الاحترام لأن الناس تقول: أوه نيمار لا يعتني بنفسه، نيمار هو هذا، نيمار هو كذلك، كيف يمكن لإنسان أن يكون في القمة دون أن يعتني بنفسه لا أحد يفهم ذلك“.

وأضاف النجم البرازيلي: ”أعرف كيف اعتني بنفسي، لدي معالج فيزيائي ومدرب بدني لمدة 24 ساعة تقريبا، لماذا؟ لا على الإطلاق“.

وأكد نيمار أنه يحضر الحفلات فقط حين لا يكون مضطرا للتدريبات في اليوم الموالي، وقال: ”أخرج عندما أستطيع، أخرج حين يكون ذلك ممكنا عندما أعلم أنني لن أتدرب في اليوم التالي، لن أتوقف عن فعل ذلك أين المشكلة؟“.

واعترف النجم البرازيلي بارتكاب بعض الأخطاء في مسيرته، لكنه أكد أن بإمكان فريقه أن يقدم موسما رائعا، وقال: ”أريد الفوز بأي شكل من الأشكال على أرضية الملعب، كنت مخطئا أكثر بكثير إذ كان بإمكاني تغيير بعض الأشياء، فمن الواضح أنني سأقبل مواقف أخرى، لكن النضج قادم، هذا لايعني أن مع مرور 30 عاما أصبحت مثاليا وناضجا“.

وأضاف حول فريقه باريس سان جيرمان: ”لدينا كل شيء لنحظى بموسم رائع، تولد التوقعات مع فريق يضم نجوما عظماء آخرين على الساحة العالمية، الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي، نتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل وأفضل ولدينا كل شيء للفوز بالألقاب“.

وأشاد النجم البرازيلي بمواطنيه فينيسيوس جونيور ورودريغو نجمي ريال مدريد، وأكد أن البرازيل لازالت قادرة على إنجاب مواهب كبيرة، وقال: ”لدينا في منتخب البرازيل شباب جدد، مثل فينيسيوس جونيور ورودريغو، وهما لاعبان يمكنهما النمو أكثر بكثير“.

وأكد نيمار أن ملامح كرة القدم تغيرت في مقارنة بين الجيل السابق والجيل القادم، وقال: ”كرة القدم تغيرت وحاليا لدى اللاعبين ملامح مختلفة“.

وأضاف: ”لدينا لاعبون هم الأفضل في أوروبا لكنهم مختلفون عما كان لدينا في الماضي، لا يمكن مقارنتهم على الرغم أن كرة القدم مصنوعة من المقارنات“.

وحول كأس العالم 2022 في قطر، قال نجم باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي: ”البرازيل لديها فريق جيد ومدرب جيد، أعتقد أنها ستكون مفاجأة كأس العالم في قطر، نحن نعلم صعوبة الفوز باللقب، إنه حلمي الكبير“.