بصورة من زفافها.. ابنة بيل غيتس تُهنِّئ والدها بعيد ميلاده والأخير يرد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت نجمة رياضة الفروسية الأميركية جينيفر غيتس (25 عاماً)، ابنة الملياردير الأميركي بيل غيتس، على تهنئته بمناسبة عيد ميلاده الـ66 الذي وافق الخميس 28 أكتوبر، حيث وُلد في عام 1955، تاركةً رسالةً لوالدها عبَّرت فيها عن امتنانها للتعلُّم منه.

وشاركت جينيفر غيتس صورةً حديثةً جمعتها بوالدها من جلسة تصوير حفل زفافها الذي أُقيم في وقت سابق من الشهر الجاري على نجم رياضة الفروسية المصري الأميركي نائل نصار، البالغ من العمر (30 عاماً)، وذلك عبر حسابها في “انستغرام”.

وقالت جنيفر غيتس إنها سعيدة بعيد ميلاد والدها ووصوله إلى 66 عاماً، تعلمت فيها منه الفضول اللامتناهي والاكتشاف المستمر، معربةً عن امتنانها للتعلم منه، ولفتت إلى أنها تعلمت منه أيضاًً الرغبة في مساعدة البشر. وعقَّبت ابنة بيل غيتس بأنها متحمسة لكي تتعلم منه أكثر في هذا المنعطف من العمر، موجهةً له الشكر على دعمه المستمر لأحلامها، مختتمةً: “ستستمر هذه الذكريات مدى الحياة”، ودوَّنت اسمها الذي يناديه بها والدها في نهاية رسالتها وهو “جين”.

من جانبه، رد بيل غيتس على منشور ابنته “جينيفر” من خلال تعليق، كتب فيه أنه فخور بأنه والدها، فقال: “شكراً لأمنيات عيد الميلاد.. جين أنا محظوظ جداً لكوني والدكِ”.

وكان نائل نصار، زوج جينيفر غيتس، قد شارك صورةً من حفل زفافهما، وذلك عبر حسابه في “انستغرام”، معلناً الزواج رسمياً، ووعدها بأنه سيظل معها إلى الأبد، في إشارة إلى حبه الكبير لها وعدم استطاعته الاستغناء عنها. وأُقيم حفل الزفاف في الهواء الطلق داخل مزرعة خيول، تُقدر مساحتها بـ124 فداناً في ولاية نيويورك الأميركية، بحضور قرابة 300 شخصاً، وأفادت بعض التقارير الصحافية بأن هذه المزرعة التي تبلغ قيمتها أكثر من 15 مليون دولار كانت هدية من بيل غيتس لابنته عام 2018، وذلك بعد تخرجها في جامعة ستانفورد