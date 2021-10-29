مصر تحسم قرارها تُرشّح “سعاد” لسباق الأوسكار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حسمت اللجنة المسؤولة عن اختيار الفيلم المصري المشارك رسميا في منافسات جائزة الأوسكار 2022 المنافسة الصعبة بين فيلمي “سعاد” للمخرجة آيتن أمين و”كباتن الزعتري” للمخرج والمنتج علي العربي، باختيار الفيلم الأول، لينضم رسميا لقائمة الأفلام المرشحة للفوز بجائزة الأوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

وأعلنت نقابة المهن السينمائية المصرية، خبر اختيار فيلم “سعاد” رسميا لتمثيل مصر في منافسات الأوسكار، وهو من سيناريو أيتن أمين ومحمود عزت وإخراج أيتن أمين ومن إنتاج فيفيد ريل وفيج ليف ستوديوز ونوماديس وفيلم كلينيك، وبطلاته بالكامل ممثلات غير محترفات ويعد أول فيلم لمخرجة مصرية يتم اختياره رسميا للمنافسة على جوائز مهرجان كان في دورته الثالثة والسبعين ومهرجان برلين في نفس العام.

وجاء اختيار الفيلم بعد منافسة مع الفيلم الوثائقي “كباتن الزعتري” للمخرج علي العربي، والذي يرصد قصة الصديقين محمود وفوزي، حيث يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن، ولديهما حلم كبير لاحتراف كرة القدم، وعلى الرغم من ظروفهما الصعبة ووجودهما في مكان لا يوفّر أي تسهيلات أو فرص للتدريب، إلّا أنّهما يركزان كل طاقتهما على لعب كرة القدم يومياً، إلى أن تصل أكاديمية عالمية للمخيّم لاختيار لاعبين لبطولة دولية، ويصبح من الممكن أن يتحول حلمهما إلى حقيقة.

يحكي فيلم “سعاد”، قصة أختين في مرحلة المراهقة. سعاد ورباب، تعيشان في مدينة الزقازيق، إحدى مدن الدلتا المصرية. ويصور علاقة الأختين بعضهما ببعض، والعلاقة المضطربة بين حياتهما في المدينة والحياة السرية التي تعيشانها على الانترنت.

تقع الأخت الكبرى سعاد في حب شخص يعيش في الإسكندرية، تعرفت عليه من خلال مواقع السوشال ميديا. لكن حدثًا ما يجبر رباب على متابعة رحلة أختها، والسفر للإسكندرية لمقابلة ذلك الشخص، وفي رحلتها، تكتشف أسرارًا لم تعرفها عن أختها.

وتم أيضًا اختيار فيلم “سعاد” ضمن 19 فيلم للمنافسة على جائزة أفضل فيلم مستقل عالمي ضمن جوائز الفيلم البريطاني المستقل لعام 2021 وسيتم الإعلان عن الخمسة أفلام المرشحة للقائمة النهائية يوم 3 نوفمبر، والفائزين يوم 5 ديسمبر.