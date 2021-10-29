طفلة في العاشرة من عمرها تسرق الأنظار من ليدي غاغا.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر للنجمة العالمية ليدي غاغا وهي تغني برفقة طفلة صغيرة خلال إحدى حفلاتها الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكيّة.

ويظهر الفيديو النجمة البالغة من العمر 35 عاماً وهي تدعو طفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها الـ 10 أعوام إلى المسرح وتسألها عن اسمها، لترد عليها الطفلة بأنّ اسمها هو “ألبا”، قبل أن تبدآ معاً في غناء أغنية “La Vie En Rose” الشهيرة للمغنية الفرنسية إديث بياف، وهي تمسك بيدها.

ويعود هذا المقطع إلى حفل غنائي أقامته المغنية خلال منتصف أكتوبر/تشرين الأول الحالي على مسرح Park MGM في لاس فيغاس الأمريكية ضمن سلسلة حفلات Jazz And Piano.

وكانت ليدي غاغا قد أثارت الجدل مؤخراً بعد أن ظهرت بمظهر فاخر بشكل خاص في رحلتها المتجهة للاس فيغاس؛ وذلك استعداداً لإحياء حفلتها هناك. وقد شاركت صورة على إنستغرام -نالت إعجاب المتابعين- وهي ترتدي وشاحاً حول رقبتها مصنوعاً من النقود فئة 100 دولار، وفقاً لموقع Middle East in 24.