تكريم نيللي كريم في مهرجان قرطاج السينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت إدارة مهرجان “أيام قرطاج السينمائية”، تكريم الفنانة نيللي كريم، خلال حفل الافتتاح، تقديراً لمشوارها الفني في السينما المصرية، إذ قدمت مجموعة من الأفلام المميزة مع أهم المخرجين.

ومن المقرر أن تنطلق فاعليات الدورة الـ32 لـ”أيام قرطاج السينمائية”، يوم السبت 30 تشرين الأول الحالي، بحضور عدد كبير من صناع السينما من تونس والعالم العربي وأفريقيا وغيرها.

كما تُكرّم إدارة المهرجان الممثلة التونسية البحري الرحالي، وشاكرة الرماح، وهاجر بوحوالة، إضافة إلى المنتج اللبناني صادق أنور الصباح، والناقد السينمائي التونسي خميس الخياطي.

وتشارك كريم في مسلسل “المشهد الأخير”، المقرر عرضه عبر منصة “شاهد”، اليوم (الجمعة)، ويتكون من 8 قصص مختلفة، ويشارك فيه كريم قاسم، بسنت شوقي، إياد نصار، نانسي صلاح، وسلمى أبوضيف.

كما تنتظر طرح فيلم “العميل صفر” في دور السينما، والذي تشارك فيه مع مجموعة من الفنانين منهم: أكرم حسني، بيومي فؤاد ولبلبة.