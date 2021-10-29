بعد أن ضرب والدتها.. جيجي حديد تنفصل عن زين مالك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انفصلت عارضة الأزياء الأمريكية، الفلسطينية الأصل، جيجي حديد عن النجم الشهير زين مالك بعد أن أقدم الأخير على ضرب والدتها خلال جدال دار بينهما.

وذكر مصدر مقرب من عائلة حديد لمجلة PEOPLE أن الثنائي انفصل بشكل نهائي، إلا أنهما سيحافظان على علاقة خاصة؛ من أجل ابنتهما البالغة من العمر عاماً واحداً.

يشار إلى أن جيجي حديد البالغة من العمر 26 عاماً ارتبطت بزين مالك البالغ من العمر 28 عاماً عام 2015، وأنجبت ابنتها الوحيدة منه في أيلول / سبتمبر عام 2020.

بدأت الأزمة بعد أن انتشرت أخبار عن تعرض يولاند فوستر والدة عارضتيْ الأزياء جيجي وبيلا حديد للضرب من قبل المغني الشهير زين مالك الأسبوع المنصرم، وأنها تفكر في تقديم بلاغ ضده للشرطة.

واعتبر الأخير أن يولندا البالغة من العمر 57 عاماً هي من قامت بتسريب الأخبار للصحافة، فنشر بياناً خاصاً على صفحته في تويتر قال فيه إنه دائماً ما يحرص على الخصوصية في حياته، ويسعى مؤخراً لتوفير مساحة آمنة وخاصة لابنته الصغيرة.

وأشار إلى أن خلافاً ما وقع بينه وبين أحد أفراد الأسرة التي حضرت إلى منزله رغم غياب ابنتها منذ عدة أسابيع، وقد حاول الحفاظ على سرية الأمور العائلية إلا أن الأمر وصل إلى الصحافة.

كما أكد أنه رغم كل ما حصل، فإن هدفه يبقى حماية ابنته وتأمين الخصوصية التي تستحقها لها.