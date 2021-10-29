جورجينا حامل بتوأمين.. ورونالدو يعلن الخبر للجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت جورجينا رودريغيز Georgina Rodríguez وصديقها كريستيانو رونالدو Cristiano Ronaldo لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الجمهور بالكشف عن انتظارهما “توأماً”، وذلك وسط تفاعل كبير من جانب الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، شارك كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز، عبر حسابيهما في “انستغرام”، صورتين؛ واحدة تُظهر الموجات فوق الصوتية لتوأمهما، والثانية لأطفالهما الأربعة وهم يسبحون معاً، للكشف عن طفليهما الجدد بطريقة مميزة.

وأرفق رونالدو وصديقته في منشورهما تعليقاً جاء فيها: “يسعدنا أن نُعلن أننا بانتظار (توأم).. قلوبنا مليئة بالحب.. لا يسعنا الانتظار لمقابلتهما”.

ومن المنتظر أن يكون هذان الطفلان هما رقم 5 و6 لمهاجم مانشستر يونايتد، الذي أنجب 3 أطفال عن طريق أم بديلة، وهم: “كريستيانو جونيور” ويبلغ من العمر 11 عاماً، و”إيفا ماريا” و”ماتيو” ويبلغان من العمر 4 أعوام، إضافةً إلى “ألانا” من جورجينا عام 2017 ، ويبلغ من العمر 3 أعوام.

ويطمح كريستيانو رونالدو إلى المزيد من الأطفال، حيث قال في وقتٍ سابق: “أريد سبعة أطفال والعديد من الكرة الذهبية”، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه صداقة كريستيانو وجورجينا معاً منذ عام 2016، وسط شائعات استمرت طوال تلك السنوات عن الخطوبة، بينما لا يزال وضعهما الرسمي غامضاً حتى الآن>