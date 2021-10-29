انفصال جيجي حديد وزين مالك بعد اتهامات من والدتها باعتدائه عليها

كتب امير فتحي في الجمعة 29 أكتوبر 2021 03:50 صباحاً - أكدت صحيفة People اليوم الخميس أن جيجي حديد وزين مالك قد انفصلا. ونقلت عن صديق لأسرة حديد قوله: “إنهما ليسا معًا الآن. كلاهما أبوين جيدان”. “إنهما متعاونان. يولاندا [حديد] بالطبع تحمي جيجي بشدة. إنها تريد الأفضل لابنتها وحفيدها.”

يأتي ذلك بعد الجدل الذي أثارته يولاندا حديد والدة جيجي حديد بعد اتهامها لزين مالك بالاعتداء عليها الأسبوع الماضي وهي تفكر بجدية في تقديم بلاغ للشرطة .

وبالتزامن مع هذا الخبر ، شارك زين عبر تويتر تغريدة مفادها أنه بالرغم من محاولاته للحفاظ على خصوصية ابنته وحل الأمور بطريقة سلمية، إلا أن هناك من تدخل من أفراد عائلة جيجي لينتهي الموضوع بتسريبات للصحافة.

وقال بما معناه: “لم اعترض على الادعاءات الناشئة عن مشادة بيني وبين أحد أفراد عائلة زوجتي لحماية خصوصية [ابنتي].

كان هذا ولا يزال مسألة خاصة ولكن يبدو وبالرغم من جهودي لانشاء بيئة عائلية مسالمة ، والاعتناء بابنتي بطريقة تستحقها ، تم التسريب للصحافة “.

وبحسب الأخبار و تعليقات السوشيال ميديا ، فيبدو أن الموضوع له علاقة بتسريب صور ابنة زين و جيجي “خاي” للصحافة.