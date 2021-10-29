شاهد.. نوال الزغبي في فيديو طريف: “العراق مذكر او مؤنث؟”

كتب امير فتحي في الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:44 صباحاً - يبدو ان استعمال الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لاسم العراق بصيغة المؤنث قد اثار الجدل بين جمهورها العراقي والذي طالبها ان تتكلم عنه بصيغة المذكر.
وظهرت نوال الزغبي، في مقطع فيديو طريف جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقف بين مجموعة من جمهورها وتسألهم: “العراق مؤنث ولا مذكر؟” وبعد ذكر العديدين انها مذكر قالت بطريقتها: “لا والله مؤنث”.
كما عادت وكتبت في تغريدة “مش مظبوط !!!! عراق الحبيبة مؤنث … لبنان الحبيب مذكر عراقي … يعني بلدي الحبيبة”.
وكانت نوال الزغبى قد وصلت بغداد امس لإحياء حفل غنائى هناك يوم الجمعة، ضمن حفلات مهرجان بابل الدولى في العراق، ومن المقرر أن تقدم نوال خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها،
ونشرت نوال فيديو عبر حسابها على تويتر، وكتبت عليه قائلة: ” وصلت العراق”. وكتبت الفنانة شذى حسونة بعد وصول نوال العراق، قائلة:” منورة بلدك بين أهلك وناسك و بالتوفيق فى حفلتك في بابل”، لترد عليها نوال قائلة:” شكرا حبيبتى شذى”.
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