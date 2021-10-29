شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: سعيد بعودة مهرجان بابل من جديد لشعب عظيم زى الشعب العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر النجم هانى شاكر، خلال حفله الذى أحياه الخميس فى العراق، عن سعادته بعودة مهرجان بابل بعد توقف، إذ قال لـ5 آلاف متفرج حضروا الحفل: "وحشتونى جدا، بعتذر عن التأخير بسبب مشكلة فى الصوت، وجودى معاكوا مفرحنى جدا، سعيد بعودة مهرجان بابل من جديد لشعب عظيم زى الشعب العراقى".

وقبل الحفل حرصت الشرطة العراقية على تأمين المطرب الكبير هانى شاكر، أمير الغناء العربى ونقيب الموسيقيين المصريين، وسط حراسة مشددة وسيارة مصفحة، خلال ذهابه إلى المسرح لإحياء حفله الغنائى ضمن فعاليات مهرجان بابل الدولى.

ونشر الحساب الرسمى لأمير الغناء العربى على إنستجرام فيديو له خلال ذهابه الحفل متنقلا بسيارة مصفحة وسط موكب رسمى من الشرطة العراقية.

من جانبه أعرب شاكر عن سعادته بالمشاركة فى مهرجان بابل الدولى وسط الجماهير العراقية، التى ملأت المسرح التى تقام عليها الحفلة، قائلا: "مش غريب على الشعب العراقى، حب الناس وحب الفن وحب الثقافة الجميلة"، معربا عن أمله أن يعود العراق إلى انفتاحه الفنى والثقافى وأن يأت إليه جميع الفنانين حول العالم، مؤكدا أن الشعب العراقى يستحق كل الحب والخير والتقدير.

ويستعد أمير الغناء العربى لإحياء حفلا غنائيا فى مدينة أبو ظبى بالإمارات، يوم الخميس الموافق 4 من شهر نوفمبر المقبل.