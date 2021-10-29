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أنغام فى لوك جديد بشورت جينز وتسريحة شعر مميزة فى أحدث ظهور لها.. صور

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القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة أنغام فى إطلالة جديدة بعد تصفيف شعرها، حيث ظهرت مرتدية شورت جينز قصير وبلوزة بيضاء اللون، ونالت إعجاب الكثير من عشاقها ومحبيها.

 

أنغام
أنغام

 

وأبدى عشاق ومحبو النجمة أنغام، إعجابهم على الإطلالة الجديدة، حيث علق بعضهم بالقول: "شو ها الجمال يا ناس"، وأيضا "مذهلة يا أنغام"، كذلك قالت إحدى محبيها: "تبارك الرحمن على الجمال اللى كل شوية يزيد ويتضاعف، أيقونة الجمال رسمياً".

 

النجمة أنغام
النجمة أنغام

 

وفى وقت سابق من هذا الشهر، عبرت النجمة أنغام عن استيائها الشديد لتداول أخبار وشائعات عنها، ومعلومات مغلوطة بشأن ارتباطها، حيث كتبت عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع "إنستجرام": "للأسف المواقع السخيفة للمرة المليون بتكتب عنى أخبار كاذبة وسخيفة زيها.. كفاية سخافة يا سخيف منك ليه.. أنغام".

 

أنغام
أنغام

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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