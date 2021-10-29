شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام فى لوك جديد بشورت جينز وتسريحة شعر مميزة فى أحدث ظهور لها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة أنغام فى إطلالة جديدة بعد تصفيف شعرها، حيث ظهرت مرتدية شورت جينز قصير وبلوزة بيضاء اللون، ونالت إعجاب الكثير من عشاقها ومحبيها.



أنغام

وأبدى عشاق ومحبو النجمة أنغام، إعجابهم على الإطلالة الجديدة، حيث علق بعضهم بالقول: "شو ها الجمال يا ناس"، وأيضا "مذهلة يا أنغام"، كذلك قالت إحدى محبيها: "تبارك الرحمن على الجمال اللى كل شوية يزيد ويتضاعف، أيقونة الجمال رسمياً".



النجمة أنغام

وفى وقت سابق من هذا الشهر، عبرت النجمة أنغام عن استيائها الشديد لتداول أخبار وشائعات عنها، ومعلومات مغلوطة بشأن ارتباطها، حيث كتبت عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع "إنستجرام": "للأسف المواقع السخيفة للمرة المليون بتكتب عنى أخبار كاذبة وسخيفة زيها.. كفاية سخافة يا سخيف منك ليه.. أنغام".