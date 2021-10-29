شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الكيلانى عن أغرب "معاكسة": واحدة قالت لى "إيه يا تورتة بقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المطرب محمد الكيلانى ضيفا مع أبلة فاهيتا عبر برنامجها لايف من الدوبلكس الخميس فى تمام الساعة 11 مساء على قناة ON. على أن يذاع الجزء الثانى من الحلقة الجمعة.

وفى بداية الحلقة وجهت الدمية "كارو" عددا من الأسئلة الكوميدية للمطرب محمد الكيلانى، ومنها عن أكثر "معاكسة" من المععجبات لا ينساها فأجاب: "واحدة وقفتنى فى الشارع وقالت لى: إيه يا تورتة بقى، لافتا إلى أن أسعد أيام حياته حين كان يغنى أمام البنات أيام المدرسة خاصة أن كان ملتحقا بمدرسة للبنين فقط.

من شهرين بقيت متزوج.

الوالد يعمل مهندس طيران.

أسعد أيام حياتى وأنا بغنى قدام البنات فى المدرسة.

كان نفسى أعرف ألعب كورة.

من مواهبى بعرف أعاكس شوية.

لو معايا 200 مليون يورو هتجوز جورجينا.

واحدة وقفتنى فى الشارع وقالت لى"إيه يا تورتة بقى".

وكان محمد الكيلانى قد طرح أغنيته الجديدة "القلب الأبيض" عبر يوتيوب، وذلك بعد غياب استمر لأكثر من 6 سنوات عن عالم الغناء وتركيزه أكثر على التمثيل، وهى من كلمات الشاعرة الغنائية منة عدلى القيعى وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع موسيقى فهد، ومن كلمات الأغنية: "الله الله الله أيوة أظهر كده يالا وبان، شوف شوف القلب الأبيض، هتنطق فيه الألوان".