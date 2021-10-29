شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أمين تنتهى من تصوير "حكايتى مع الزمان" بعد 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشكت النجمة ميرفت أمين على الإنتهاء من تصوير حكاية "حكايتى مع الزمان"، ضمن قصص وحكايات الموسم الثانى من مسلسل "إلا أنا"، والمقرر انطلاق حلقاته الأولى غدا السبت على قنوات dmc، سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

ويشارك فى بطولة الحكاية بجانب الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، كل من أحمد خليل، أشرف زكى، حازم إيهاب، عصام السقا، أحمد جمال سعيد، أحمد والى، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، رضوى جودة، هايدى رفعت.



ميرفت أمين

وسبق وعرض على قناتى dmc وdmc دراما ومنصة watch it الحكاية الأولى من المسلسل بعنوان "بيت عز" بطولة سهر الصايغ وإخراج أحمد يسرى، والحكاية الثانية التى تحمل عنوان "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى وإخراج محمد بكير، ومن المقرر عرض الحكاية الثالثة بعنوان "بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد وإخراج ياسمين أحمد كامل، وحكاية "ع الهامش" للفنانة نيرمين الفقى والفنان صبرى فواز. مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، يعتمد على حكاية ورا حكاية من 10 حلقات تعرض على قناة dmc على مدار أسبوعين، وتم عرض الموسم الأول العام الماضى في 8 حكايات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.

يذكر أن آخر أعمال ميرفت أمين في الدراما مسلسل "قيد عائلى" من 45 حلقة وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بوسى، عزت العلايلى، محمد رياض، نضال الشافعى، سيمون، صبرى فواز، منة فضالى، صلاح عبد الله، دينا فؤاد، دنيا عبد العزيز، ريم البارودى، محمد نجاتى، محمد عز وآخرين ومن إخراج تامر حمزة.