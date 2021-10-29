شكرا لقرائتكم خبر عن طرائف حسن فايق على المسرح .. الديكور وقع والمسرحيات الجادة اتقلبت كوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض النجوم للكثير من المواقف الطارئة والصعبة خاصة وهو يواجهون الجمهور على خشبة المسرح ، وكثيرا ً ما تعرض نجوم الكوميديا للعديد من المواقف التى لم تكن فى الحسبان أثناء تقديم بعض المسرحيات، وأحياناً تتسبب هذه المواقف فى ضحك الجمهور حتى وإن لم يتعممد نجم الكوميدا إضحاكه، وهذا ما حدث مع الفنان الكبير حسن فايق.

وحكى نجم الكوميديا حسن فايق فى حوار نادر له عن بعض المواقف التى تعرض لها أثناء وقوفه على المسرح، ومنها عندما ضحك الجمهور دون أن يقصد إضحاكه.

وقال حسن فايق أنه كان يقوم فى أحد المسرحيات بدور رجل فقير وكان المشهد يقتضى أن يقدم له أحد الأغنياء رغيفاً من الخبر، ولم يكن المشهد به أى حوار بين فايق والممثل الذى يقوم بدور الغنى.

وجاءت اللحظة التى يقدم فيها الغنى الرغيف للفقير فى المسرحية ولم يكن حسن فاييق منتبهاً ، فلم ينظر إلى زميله ولم يمد يده ليأخذ الرغيف، وظل زميله يمد يده بالرغيف دون أن يأخذه الفنان الكوميدى ، وهنا شعر زميله بالغيظ وانفجر بعبارة لم تكن ضمن حوار المسرحية ، إذ قال فى غضب موجهاً حديثه لحسن فايق : " ايه مش عاجبك أجيبلك ديك رومى ؟"، فضحك الجمهور وارتبك حسن فايق ، ولكن زميله أنقذ الموقف بهذه العبارة.

كما ذكر حسن فايق موقفاً أخر حدث له فى بداية مشواره الفنى حيث كان يقوم بدور بسيط فى مسرحية جادة وليست كوميدية ، وكان يضع على هذا الدور أمالاً كبيرة فى أن يحقق له بعض الشهرة وأن يلفت إليه أنظار الجمهور.

وكان المشهد يقتضى أن يخرج حسن فايق ثائراً من المسرح بعد أن يقول لزميله كلمات شديدة غاضبة ، وقال الفنان الكبير الكلمات بنجاح ، ثم خرج غاضباً وأمسك بالباب وجذبه بقوة ، فإذا بالباب والديكور ينهار ، حيث لم يكن عمال الديكور ثبتوه بشكل جيد، وهو ما تسبب فى أن يضج المسرح بضحكات الجمهور ، على الرغم من أن المسرحية كانت جادة ولم تكن كوميدية ، وظل الجمهور يضحك كلما ظهر حسن فايق فى أى مشهد من مشاهد المسرحية، وربما كان هذا سبباً فى اتجاه الفنان الكبير للكوميديا بعد ذلك.