رانيا يوسف تُعلن موعد عرض الجزء الرابع بمسلسل "الآنسة فرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة رانيا يوسف، عن موعد عرض الجزء الرابع من مسلسل "الآنسة فرح" على قناة "إم بي سي".

ونشرت رانيا، برومو الجزء الرابع، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "الآنسة فرح.. الجزء الرابع بدءا من 31 أكتوبر على MBC".

جدير بالذكر أن العمل يضم كوكبة من النجوم، منهم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، تامر فرج وآخرين.

وكان قد تولى رواية أحداث الموسم الثالث أحمد الجارحي، وهو من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج.

وعُرض مسلسل "الآنسة فرح" بموسمه الثالث على " MBC مصر" يوم 10 أكتوبر الجاري.