نجلاء بدر عن الجدل حول فستانها بـ"الجونة": "لو عاد الزمن سأرتديه مرة ثانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حلت الفنانة نجلاء بدر، ضيفة ببرنامج "أسرار النجوم" عبر محطة إذاعة "نجوم إف إم"، مع الإعلامية إنجي علي، وتحدثت خلال الحلقة عن الجدل الذي أثاره فستانها بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة 2021.

وقالت نجلاء: "الموضوع تحول لتريند وحديث الشارع ولو لم نتكلم فيه سيكون بالتأكيد الأمر غريب، مازلت أقول إن الفستان عادي والناس فاكرة كنت لازقة المثلث الهرمي ولكن هو كان معمول من المصممة بهدف إنه عين حورس وهي دارسة وليست هاوية ولا تفصل فستان ولكن تعمل خط له فكر، وفيه فساتين في حياتنا وتظهر في الدراما والسينما أكثر مما ارتديته بكثير".

وتابعت: "المهرجان لا يخاطب فئة أو منطقة ما ولكن نخاطب دول أخرى، وطول عمر الريد كاربت على مستوى العالم كأنه عرض أزياء ترتدي أزياء لشركات معينة وتنافس عليه، وأنا لا أعرض الفستان لكي تشتريه ولا يخصك كمتفرج، وفي النهاية نقيم أنفسنا على مستوى رؤية المهرجان، والأفلام التي عرضت في المهرجان ليست تجارية، وبالتالي الفستان لن يخاطب الفئات كلها".

وأضافت: "الفستان انتشر في محلات بوسط البلد، وتحول إلى موضة ولكن مع ذلك فهو لا يناسب كل الناس، ولو عاد بي الزمن سأرتديه مرة ثانية واخترت الفستان عشان عاجبني وهو حلو وقطعة فنية ومختلف والاختلاف يثير الجدل".

نجلاء بدر شاركت في السباق الرمضاني بمسلسل "بين السما والأرض" ومسلسل "نسل الأغراب".